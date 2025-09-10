Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" отметил, что важно освободить "все земли, которые по конституции являются территорией Российской Федерации"

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассчитывает, что российские бойцы на 100% освободят Луганскую Народную Республику (ЛНР) от Вооруженных сил Украины в ближайшее время.

"Я так думаю, что не за горами день, когда мы сможем сказать, что Луганская Народная Республика полностью освобождена. Будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время. Освобождение полноценное Луганской Народной Республики будет для нас очень знаменательным днем, потому что для нас очень важно, чтобы мы освободили все земли, которые по конституции являются территорией Российской Федерации", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Ранее Алаудинов сообщил ТАСС, что российские военнослужащие, практически полностью зачистив Серебрянское лесничество у Кременной в ЛНР, "наводят последние штрихи" для его полного освобождения. По его словам, при боях за Серебрянское лесничество российские бойцы сделали акцент на ударах из беспилотников.