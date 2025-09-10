Каждый день освобождается большое количество территорий, добавил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат"

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Подразделения российской армии ежедневно продвигаются в глубину обороны Вооруженных сил Украины на донецком участке зоны специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Там [на донецком направлении] на всех участках у нас линия боевого соприкосновения активно продвигается вглубь обороны противника. Ежедневно освобождается очень большое количество территорий. Каждый день мы слышим, что освобождены новые и новые населенные пункты, отмечать определенный участок необходимости нет. Вся линия фронта активно двигается вперед", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.