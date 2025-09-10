Для уничтожения воздушных целей десантники оборудовали сеть из пунктов воздушного наблюдения, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Каждый расчет зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки "Днепр" уничтожил более 150 украинских беспилотников за время спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За все время проведения специальной военной операции на счету каждого расчета ПВО Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ более 150 сбитых БПЛА ВСУ различного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обнаружения и уничтожения воздушных целей десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения - они позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать украинские дроны.