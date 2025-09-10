Группировка "Север" уничтожила место скопления личного состава ВСУ под Сумами

Противник также потерял пункт наблюдения, рассказали в оборонном ведомстве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников "Молния" группировки войск "Север" уничтожили пункт наблюдения и скопление личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе боевой работы по расширению буферной зоны вдоль границы Российской Федерации расчеты батальона "Феникс" 1-го гвардейского инженерного саперного полка группировки войск "Север" уничтожили пункты наблюдения украинских боевиков и нанесли огневое поражение скоплению живой силы ВСУ на территории Сумской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, бойцы батальона используют как первоначальную версию "Молнии", так и модернизированную версию "Молния-2". Там подчеркнули, что беспилотник зарекомендовал себя как высокоэффективное средство в зоне специальной военной операции.