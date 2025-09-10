ВС РФ фиксируют увеличение численности противника северо-западнее населенного пункта Хатнее - в районах населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатка Харьковской области, уточнил эксперт

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины направило новую, усиленную батальонно-тактическую группу для боев в окрестностях Волчанска Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, свежие силы ВСУ, предположительно, должны сдерживать российскую армию у Волчанска.

По его словам, российские силы фиксируют увеличение численности ВСУ северо-западнее населенного пункта Хатнее - в районах населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатка Харьковской области.

"По предварительной информации, в данный район прибыла дополнительная усиленная батальонно-тактическая группа вооруженных формирований Украины, которая была сформирована менее месяца назад. Предположительно, данное подразделение получило задачу не допустить продвижение наших войск и прикрыть фланг украинской группировки в районе Волчанска", - сказал он со ссылкой на собственные источники.