Американец Рид: смертность наемников "Избранной роты" на Украине достигала 90%

По его словам, в зависимости от задач смертность составляла 60-90%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Процент безвозвратных потерь при выполнении некоторых задач формированием воевавших на стороне ВСУ наемников Chosen Company ("Избранная рота") мог достигать 90%. Об этом рассказал американский наемник Бенджамин Рид в интервью Марии Бутиной специально для ТАСС.

"Был очень высокий уровень смертности <…>. 60-90% в зависимости от поставленных задач. <…> В случае "Избранной роты" у [командира формирования] Райана О'Лири они (наемники - прим. ТАСС) умирали пачками, возможно, из-за неправильных приказов, плохого командования, плохой организации. Да, в случае "Избранной роты" это было "сафари" для российской артиллерии, это точно", - сказал Рид.

С февраля 2022 года по май 2024 года Рид принимал участие в боях на стороне Украины в составе различных формирований, последним из которых стала "Избранная рота" из состава 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Весной этого года Верховный суд ДНР заочно приговорил Рида к 14 годам лишения свободы за наемничество. Он объявлен в международный розыск.