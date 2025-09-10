В российских силовых структурах сослались на данные родственников военнослужащих

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Количество пропавших без вести в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, действующей у Садков Сумской области, исчисляется сотнями. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В 80-й ОДШБр ВСУ, действующей в районе Садков Сумской области, количество пропавших без вести исчисляется сотнями человек, по данным родственников самих военнослужащих", - сказали там.

Ранее силовики сообщали, что военнослужащие 80-й бригады массово отказываются выдвигаться на передовые позиции из-за отсутствия логистики и ротации. Также в силовых структурах уточняли, что российские военнослужащие взяли в окружение у Садков группу военных из числа 80-й бригады ВСУ.

По данным силовиков, родственники украинских десантников из 80-й бригады на фоне потерь в Сумской области призывают объединиться против произвола командования ВСУ.