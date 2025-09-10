Удары успешно отразили, сообщили силовики

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Подразделения ВСУ предприняли за сутки три попытки контратак в районе Андреевки и Алексеевки Сумской области, они отражены. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"За сутки противник предпринял три попытки контратак: две в районе Андреевки силами 225-го отдельного штурмового полка и одну в районе Алексеевки силами 78-го отдельного десантно-штурмового полка. В результате стрелковых боев и комплексным огневым воздействием атаки отражены. Враг с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что на сумское и харьковское направления переброшены подразделения не менее 40 бригад и полков ВСУ с разных участков фронта, они несут потери.