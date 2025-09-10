Марочко: ВС РФ взяли под контроль 1,5 км трассы снабжения ВСУ в Купянске

Штурмовики российской армии продолжают продвигаться под Купянском, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики, продвигаясь в южном направлении в Купянске Харьковской области, взяли под контроль участок трассы протяженностью в 1,5 км, на которою до недавних пор опиралась логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Штурмовые подразделения российской армии продолжают продвигаться в населенном пункте Купянск Харьковской области. После рывка в южном направлении ВС РФ заняли новые рубежи и позиции, что позволило взять под огневой контроль полуторакилометровый участок трассы по улице Сватовская, по которому до недавнего времени осуществлялась логистика вооруженных формирований Украины", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что за последнее время российские бойцы расширили зону контроля в районе краеведческого музея и районной госадминистрации в Купянске. На данный момент бойцы РФ зачищают данные территории и проверяют подвальные помещения, уточнил Марочко.