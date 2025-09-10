Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Брянской области уничтожили 21 беспилотник

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

"10 сентября с полуночи до 05:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 - над территорией Брянской области, 17 - над территорией Республики Крым, 12 - над территорией Воронежской области, по 11 БПЛА сбито над территориями Белгородской, Курской областей и Краснодарского края, 9 - над территорией Орловской области, 5 - над территорией Калужской области, 3 - над территорией Рязанской области, по 2 - над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей, 1 - над территорией Тульской области, 15 украинских БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - сообщили там.