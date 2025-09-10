В Минобороны рассказали, что боевая машина пехоты Marder была замечена в ходе передвижения по населенному пункту Иванополье

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Расчеты беспилотников Южной группировки уничтожили две боевые машины пехоты и боевую бронированную машину 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА Южной группировки уничтожены боевая бронированная машина "Козак" и две боевые машины пехоты 100-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины", - сказали там, добавив, что среди уничтоженной техники также была германская боевая машина пехоты, с помощью которой ВСУ пытались провести ротацию личного состава и подвезти боеприпасы.

В ведомстве отметили, что боевая машина пехоты Marder была замечена в ходе передвижения по населенному пункту Иванополье. Вторая украинская БМП - на окраине Константиновки. "Обе единицы бронетехники незамедлительно уничтожены расчетами ударных FPV-дронов Южной группировки войск", - указали в Минобороны.

Боевая бронированная машина "Козак" была обнаружена в районе Константиновки во время осуществления ротации личного состава противника. "Координаты цели переданы расчету разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет", который уничтожил бронетехнику", - подытожили в министерстве.