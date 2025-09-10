10 сентября, 08:16
Военная операция на Украине

Бойцы Южной группировки уничтожили антенну Starlink и живую силу ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС
В Минобороны сообщили, что уничтожение произошло на краматорско-дружковском направлении

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Спецназ Южной группировки войск уничтожил замаскированную антенну Starlink и живую силу ВСУ, совершавшую ротацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"10-я отдельная гвардейская бригада специального назначения Южной группировки войск уничтожила замаскированную антенну Starlink и живую силу противника на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Там рассказали, что российские операторы беспилотников коптерного типа, оснащенных системой сброса, прямым попаданием уничтожили замаскированную антенну и живую силу ВСУ, совершавшую ротацию. 

Теги:
Военная операция на Украине