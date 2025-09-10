Также военнослужащие получили транспорт и спецтехнику

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" и батальон "Сомали" получили транспорт и спецтехнику, а также системы сверхдальнего управления FPV-дронами и беспилотные летательные аппараты. Техника была передана партией "Единая Россия", сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Единая Россия" передала квадроциклы, мотоциклы и спецтехнику подразделениям группировки войск "Центр" и батальону "Сомали". Также доставили системы сверхдальнего управления FPV-дронами "Орбита" и беспилотные летательные аппараты "Скворец". С учетом продвижения российских подразделений по всей линии фронта, эта поддержка станет хорошим подспорьем для наших бойцов. С секретарем Генсовета "Единой России", первым зампредседателя Совета Федерации Владимиром Якушевым, руководителем ЦИК партии Александром Сидякиным и депутатом Госдумы РФ Зурабом Макиевым поблагодарили военнослужащих и пожелали им успехов на фронте", - написал он.

Пушилин отметил, что на сегодня региональное отделение "Единой России" является самым многочисленным в стране. Кроме помощи фронту организовываются гуманитарные центры на освобожденных территориях, осуществляется волонтерская помощь.