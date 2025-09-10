Эксперт Киселев заявил, что попытки ВСУ выбить ВС РФ из Купянска тщетны

Виталий Киселев также не исключил, что в ближайшее время ВС РФ могут готовить операцию по форсированию реки Оскол

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Попытки контратак со стороны ВСУ против российских военных в Купянске тщетны, этот город в Харьковской области является ключом к освобождению Изюма, Славянска и Краматорска. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Попытки противника выбить нас, они тщетны. Практически ежедневно в последнее время - четверо-пятеро суток - ВСУ пытаются ночью контратаковать. <…> Освобождение Купянска [может] повлиять на выдавливание противника из Изюма, Славянска и Краматорска", - сообщил он в эфире Первого канала.

Киселев также не исключил, что в ближайшее время ВС РФ могут готовить операцию по форсированию реки Оскол. "Это длительный процесс. Необходимо артиллерии раздвинуть плацдарм для того, чтобы подготовить плавсредства и выдвижение понтонных подразделений на выставление через реку Оскол. В дальнейшем прорывные действия наших мотострелков, штурмов на легкой бронированной технике", - отметил он.