Эксперт Федутинов назвал призыв воздвигнуть "Стену дронов" в ЕС манипуляцией

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заявление Еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса о необходимости создать "стену дронов" на востоке ЕС является манипуляцией и нагнетанием ощущения российской угрозы. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Ранее Кубилюс выступил с утверждением, что Россия якобы проверяет прифронтовые государства, ЕС и НАТО, комментируя инциденты с нарушением воздушного пространства Польши минувшей ночью. "Риторика Еврокомиссара Кубилюса не нова. Подобного рода высказывания можно было слышать от него и ранее, причем неоднократно. Его настойчивые предложения о создании "стены дронов", "армий беспилотников" и т. д. призваны подогревать внимание к граничащим с Россией странам, и среди них в значительной степени к странам Балтии. Для этого он использует любые мало-мальски значимые события, манипулируя информацией таким образом, чтобы максимально усилить ощущения грядущей российской угрозы", - сказал Федутинов.

По его мнению, Кубилюс сознательно акцентирует внимание на том, что страны Балтии и Польша находятся на переднем рубеже обороны Европы. "И непременно требуют к себе внимания других, более технологически и экономически развитых стран Евросоюза. Внимания, подкрепленного, разумеется, не только политической, но главным образом финансовой и военно-технической поддержкой", - подчеркнул Федутинов.

Эксперт пояснил, что может представлять собой проект "Стена дронов". "Думается, речь здесь может идти о желании граничащих с Россией государств получить существенные партии вооружений, включая прежде всего беспилотные системы, которые, как показывает украинский конфликт, требуются в современных боевых действиях в гигантских количествах, а также средства борьбы с дронами. Не исключено также и то, что в упомянутых странах желали бы развить собственные производственные мощности для обеспечения возможностей серийного производства тех же беспилотников в больших масштабах", - сказал Федутинов.

Специалист подчеркнул, что все данные варианты или их сочетание будут требовать обеспечения производственной и ремонтной базы, обеспечения логистических цепочек поставок компонентов, а также подготовки квалифицированных кадров. "На реализацию таких амбициозных планов у тех же прибалтов денег явно нет. А для привлечения возможных стран-доноров требуется информационный "прогрев", один из элементов которого мы сейчас и наблюдаем", - добавил Федутинов.