Бойцы РФ уничтожили пункт управления БПЛА и четыре антенны ВСУ

В Минобороны рассказали, что бойцы 85-й отдельной мотострелковой бригады, уничтожив две антенны управления, лишили противника возможности летать в небе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ и четыре антенны управления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"85-я отдельная мотострелковая бригада Южной группировки войск уничтожила две антенны и пункт управления БПЛА на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. <…> 17-я гвардейская артиллерийская бригада большой мощности Южной группировки войск уничтожила две антенны управления БПЛА на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что бойцы 85-й отдельной мотострелковой бригады, уничтожив две антенны управления, лишили противника возможности летать в небе. Также расчетом 152-мм гаубицы "Мста-С" поразил пункт управления беспилотниками ВСУ.

В свою очередь военнослужащие 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности благодаря ударным FPV-дронам уничтожили две антенны управления беспилотниками.