Над регионами России сбили шесть украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 08:25 до 11:10 мск

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

"10 сентября текущего года в период с 08:25 мск до 11:10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Республики Крым и два БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее в ведомстве, силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря.