Они были самолетного типа

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО с 11:15 до 14:00 мск сбили 32 украинских беспилотника над Белгородской, Курской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"10 сентября в период с 11:15 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 25 - над территорией Белгородской области, четыре - над акваторией Черного моря, два - над территорией Курской области и один над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.