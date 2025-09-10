ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове, сообщили в Минобороны. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что обвинения со стороны Евросоюза и НАТО в адрес России в якобы каких-то провокациях носят ежедневный характер.

ТАСС собрал основное о российской позиции по инциденту.

Заявление Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию, переадресовав вопросы в Минобороны.

Он также отметил, что Кремль не получал каких-либо запросов от руководства Польши на контакты.

По его словам, обвинения со стороны Евросоюза и НАТО в адрес России в якобы каких-то провокациях носят ежедневный характер.

Сообщение Минобороны

Как заявили в Минобороны, ВС России ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

Объекты для поражения на территории Польши не планировались.

Как сообщили в ведомстве, максимальная дальность применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

Тем не менее в министерстве заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".

Об инциденте