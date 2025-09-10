ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове, сообщили в Минобороны. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что обвинения со стороны Евросоюза и НАТО в адрес России в якобы каких-то провокациях носят ежедневный характер.
ТАСС собрал основное о российской позиции по инциденту.
Заявление Кремля
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию, переадресовав вопросы в Минобороны.
- Он также отметил, что Кремль не получал каких-либо запросов от руководства Польши на контакты.
- По его словам, обвинения со стороны Евросоюза и НАТО в адрес России в якобы каких-то провокациях носят ежедневный характер.
Сообщение Минобороны
- Как заявили в Минобороны, ВС России ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.
- Объекты для поражения на территории Польши не планировались.
- Как сообщили в ведомстве, максимальная дальность применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.
- Тем не менее в министерстве заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".
Об инциденте
- Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны.
- Идет поиск сбитых объектов, обнаружены фрагменты семи БПЛА и одной ракеты.
- Премьер-министр республики Дональд Туск сообщил, что за ночь с 9 на 10 сентября зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства страны.
- По его утверждению, часть беспилотников влетели с территории Белоруссии.
- Известно о трех сбитых БПЛА.
- НАТО по просьбе Польши задействовало статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации государств - участников альянса.