В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 170 человек

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 325 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 170 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 250, "Южная" - более 155, "Центр" - свыше 455, на направлении "Восток" - более 230 и "Днепр" - свыше 65 военнослужащих соответственно.

В ведомстве также отметили, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Хотень, Юнаковка и Могрица Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ивашки, Дергачи, Жовтневое и Меловое Харьковской области. Противник потерял боевую бронированную машину, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Изюмское Харьковской области, Кировск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили 3 боевые бронированные машины западного производства, танк, 28 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Червоное, Белокузьминовка, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и материальных средств.

"Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, трех бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Родинское Донецкой Народной Республики и Муравка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сосновка, Ивановка, Калиновское Днепропетровской области, Полтавка, Червоное, Вишневое и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли 3 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии, из них 3 западного производства.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Марьевка Запорожской области, Токаревка и Ольговка Херсонской области. Потери противника составили 14 автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.