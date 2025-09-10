На опубликованном Минобороны видео запечатлены моменты поражения четырех дронов ВСУ производства Польши FlyEye

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили четыре разведывательных дрона ВСУ FlyEye польского производства, а также "Фурии" и "Лелека-100". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты многофункциональные "Фурии", разведывательные FlyEye (производства Польши) и "Лелеки", разведывательно-ударная "Домаха", дрон-бомбардировщик Jupiter-H1 и дроны-"камикадзе" RAM-X и "Блискавка", - говорится в сообщении.

На опубликованном Минобороны видео запечатлены моменты поражения четырех дронов ВСУ производства Польши FlyEye. Кроме того, российские операторы беспилотников уничтожили дрон VT-260.