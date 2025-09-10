Существует разделение на "своих" и "чужих", рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Курсанты Харьковского военного института танковых войск подвергаются систематическим унижениям и угрозам физической расправы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Харьковском военном институте танковых войск систематически издеваются над курсантами. Украинские ресурсы сообщают, что курсантам запрещают участвовать в акциях по поиску своих родственников, систематически унижают личный состав и угрожают физической расправой, Кроме того, существует разделение курсантов на "своих" и "чужих", - отметил собеседник агентства.

Он привел пример с начальником курса майором Сергеем Червенко, который всячески унижал курсанта, вышедшего на акцию в поддержку украинских военнопленных. Отца обучающегося, военнослужащего 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, взяли в плен бойцы Северной группировки ВС РФ в Курской области в прошлом году.

Кроме того, добавил собеседник агентства, разошедшийся в сети ролик, где украинские инструкторы заставляют ползти новобранцев, которые не успели даже получить военную форму, было снято в одном из учебных центров Черниговской области.