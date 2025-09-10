Командование ВСУ использует в личных целях автомобили, купленные на средства украинских волонтеров, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Штаб-сержант ВСУ в состоянии алкогольного опьянения за рулем пикапа попал в ДТП в Киеве, водитель второй машины скончался. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Вчера в Киеве военный пикап под управлением пьяного штаб-сержанта ВСУ на большой скорости вылетел на встречку и совершил столкновение с автомобилем Renault украинского полицейского Игоря Москаленко, который погиб на месте", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что командование ВСУ использует в личных целях автомобили, купленные на средства украинских волонтеров.

Ранее в российских силовых структурах рассказали ТАСС о том, что двое офицеров оперативно-тактической группы ВСУ "Сумы" на автомобиле Volkswagen Golf, купленном на деньги волонтеров, спровоцировали пьяное ДТП в Киеве.