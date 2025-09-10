Пленный запрещенного "Азова" сообщил о нацистской символике в рядах ВСУ

В частности, среди военнослужащих 3-й ОШБр распространены татуировки со свастикой и различными нацистскими символами, отметил Александр Федотов

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Украинские националистические формирования, запрещенные в РФ, практикуют собственные псевдорелигиозные ритуалы и открыто используют неонацистскую символику. Об этом сообщил журналистам взятый в плен группировкой войск "Запад" военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) "Азов" ("Азов" запрещен в РФ, признан террористическим) Александр Федотов.

"Они там сейчас становятся строем, вот так вот рука, и начинают читать молитву: "Украино, святая маты героям". Говорят: "Ты должен выучить эту молитву, обязан". Потому что националисты. Они, получается, все язычники. Там большинство неонацистов. Все с наколками, со свастиками", - сказал Федотов.

Он отметил, что среди военнослужащих 3-й ОШБр распространены татуировки со свастикой и различными нацистскими символами, в том числе орлами. "Большинство людей в украинской армии, которые националистических взглядов, носят на себе орлы со свастиками, значки, им за это никто ничего не делает [в армии]", - добавил пленный.