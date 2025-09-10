Пленный рассказал о потерях в рядах запрещенного нацбатальона "Азов"

Командование противника скрывает большие потери, сообщил военнослужащий Александр Федотов

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Националистический батальон "Азов" (запрещен в РФ, признан террористическим) несет большие потери, но командование подразделения скрывает это, сообщил журналистам взятый в плен группировкой войск "Запад" военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" Александр Федотов.

"Они [командование] за потери скрывают, но на самом деле везде большие потери. Это третья штурмовая [бригада], понятно, что там большие потери. Для чего нас начали набирать? Потому что они раньше, как элита, не брали никого, ни бывших заключенных, ни бывших сочников (военных, самовольно оставивших часть - прим. ТАСС), а теперь берут. Для чего? Потому что им надо мясо. Закрывать в дырки", - сказал Федотов.

Он добавил, что пока мобилизованных в ряды "Азова" отправляют на боевые задания в качестве "пушечного мяса", командование подразделения передвигается на дорогих автомобилях и посещает "барбершопы в Киеве".

Отмечается, что военнослужащий был взят в плен группировкой войск "Запад".