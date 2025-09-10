По словам военнослужащего Александра Федотова солдаты ВСУ три месяца били его на закрепленной позиции

ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" ("Азов" запрещен в РФ, признан террористическим) Александр Федотов рассказал журналистам о давлении внутри подразделения, а также о том, что военнослужащих фактически лишали возможности отказаться от участия в боевых действиях.

"Вливаться надо. Ну, а иначе они, сами понимаете, могут какую-то подлость сделать тебе. Они выкинули нас на позиции. И на позиции ты на этой находишься. Я находился три месяца на "закрепе" (закрепление на занятых рубежах после штурма - прим. ТАСС), где просто солдаты ВСУ меня били", - сказал пленный.

Пленный добавил, что в подразделении существовали негласные требования обязательного знания и использования украинского языка. "Это только ты один не украинец", - приводит слова сослуживцев пленный.

Он также сообщил, что в его случае документы - паспорт, военный билет и банковские карты - были изъяты, после чего его отправили на позиции. По словам пленного, ранее он дважды самовольно покидал часть, но рассчитывать на это в третий раз не смог из-за жесткого контроля со стороны командования.

Отмечается, что военнослужащий был взят в плен группировкой войск "Запад".