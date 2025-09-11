Бойцы "Востока" сорвали ночную ротацию ВСУ в Днепропетровской области

Ликвидировано несколько групп противника, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск сорвали ночную ротацию ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали ночную ротацию противника в Днепропетровской области. В ходе ведения воздушной разведки военнослужащие группировки войск "Восток" вскрыли маршруты, по котором перемещались украинские боевики с целью проведения ротации на огневых позициях. Операторы FPV-дронов, используя тепловизоры, нанесли прицельные удары по боевикам. В результате атаки уничтожено несколько групп противника", - говорится в сообщении.

© Минобороны России

Кроме того, рассказали в Минобороны, артиллеристы группировки уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в районе Ивановки Днепропетровской области. Там пояснили, что российский разведывательный беспилотник зафиксировал полет тяжелого гексакоптера ВСУ и, преследуя его до точки посадки, обнаружил пункт управления беспилотниками ВСУ. По выявленным координатам, добавили в оборонном ведомстве, артиллерийские расчеты Восточной группировки войск нанесли прицельные удары. "В результате уничтожены несколько пунктов управления беспилотниками, техника и средства связи, а также расчеты противника, обеспечивавшие их работу", - подчеркнули в министерстве.

© Минобороны России

В оборонном ведомстве добавили, что противотанковый расчет Восточной группировки войск уничтожил долговременную огневую точку ВСУ в Днепропетровской области. "Оператор разведывательного БПЛА группировки войск "Восток" обнаружил в лесополосе оборудованную украинскими боевиками долговременную огневую точку. По переданным координатам расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" произвел пуск управляемой ракеты. В результате точного удара цель была поражена", - отметили в министерстве.