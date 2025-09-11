Расчет "Молнии-2" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области

Как отметили в Минобороны, применение БПЛА вместе с разведывательными беспилотниками и FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать выявленные цели и осуществлять поддержку штурмовых подразделений

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие расчета беспилотника "Молния-2" Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения поразили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета БПЛА самолетного типа "Молния-2" Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения точным ударом поразили пункт временной дислокации личного состава ВСУ в Сумской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что, получив задачу, военные подготовили беспилотник к запуску и скрытно осуществили его взлет. Определив цель, оператор навел на нее беспилотник, несмотря на противодействие РЭБ противника, дрон успешно выполнил задачу.

Как отметили в военном ведомстве, применение "Молнии-2" вместе с разведывательными беспилотниками и FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать выявленные цели и осуществлять поддержку штурмовых подразделений на линии боевого соприкосновения.