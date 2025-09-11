Потери личного состава противника составили до отделения пехоты, включая расчет беспилотников

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункты временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ, противник потерял до отделения пехоты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что операторами БПЛА на константиновском направлении были обнаружены пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками ВСУ. В ходе воздушной разведки также были выявлены укрытия для личного состава и площадка для запуска дронов.

"Для уничтожения целей был задействован расчет 152-мм буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск. Потери личного состава ВСУ составили до отделения пехоты, включая расчет БПЛА", - сказали в ведомстве.