МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ поделилось видеозаписью подготовки экипажей боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" на полигоне в тыловом районе специальной военной операции.

"Экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" готовятся к выполнению боевых задач по уничтожению опорных пунктов, бронетехники и личного состава ВСУ на полигоне в тыловом районе специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении.

В ходе занятий военнослужащие отрабатывают нормативы по заряжанию, изучают тактику применения и способы нанесения огневого поражения противнику. "Экипажи отрабатывают скоростной выход из района базирования на огневой рубеж и ведение огня с ходу по статичным целям на удалении до 1 500 метров из спаренной 30-мм пушки и автоматических гранатометов. Мишенная обстановка на полигоне оборудована с учетом рельефа местности, который может встретиться при выполнении реальной боевой задачи", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, при пересечении открытых участков местности экипажи БМПТ ведут постоянный контроль воздушного пространства для выработки навыка своевременного обнаружения беспилотных летательных аппаратов противника.

БМПТ "Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая на вооружении две 30-мм пушки 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, четыре ПТУР с лазерной системой наведения, а также два гранатомета АГС-17. Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до четырех целей одновременно. "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.