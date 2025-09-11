По словам военнослужащего, в минных полях делается сразу несколько проходов

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Российские саперы на запорожском направлении проделывают в минных заграждениях Вооруженных сил Украины по несколько проходов для каждой из штурмовых групп, снижая их потери и сохраняя возможность маневра. Об этом сообщил ТАСС командир группы разминирования инженерно-саперного полка 58-й армии группировки войск "Днепр" с позывным Вожатый.

"Проходы в минных полях нам необходимы, чтобы наши движущиеся вперед войска меньше теряли личной состав и технику и имели возможность для маневра. Делается не один проход для конкретной группы, делается сразу несколько - для эвакуации, а также задержания противника, чтобы в случае контрнаступления могли закрыть это минное заграждение повторно", - сказал офицер.

На полигоне в Запорожской области группы разминирования полка тренируются в обнаружении мин и их уничтожении накладными зарядами. "Была представлена работа в тройке, два сапера-подрывника проходят в первой полосе, их прикрывают "глаза" на наличие БПЛА и противника - секретов, засад. Группа прошла, проделала проход под штурмовиков для наших действий. Группа проходит, преодолевает минные заграждения противника, смотрит на наличие суббоеприпасов, неразорвавшихся боеприпасов, а также дронов", - рассказал Вожатый. По его словам, БПЛА могут использоваться противником не только для ударных задач, но и минирования.