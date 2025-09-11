Противник предпринял одну безуспешную попытку контратаки

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские военные отбили контратаку ВСУ на левом берегу реки Волчья в Волчанске, а также заняли четыре технических здания. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Волчанске на левом берегу реки Волчья воины "Севера" продвинулись на 100 м и заняли четыре технических здания. Противник предпринял одну попытку контратаки силами 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, успеха не имел", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что уничтожена штурмовая группа из состава 42-го батальона. В силовых структурах также уточняли, что на левобережье Волчанска и на востоке города продолжаются ожесточенные бои. ВСУ перебрасывают на эти территории резервы.