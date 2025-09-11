Советник главы ДНР уточнил, что "топливо с техники было слито и продано"

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Танковый взвод ВСУ был уничтожен в Днепропетровской области из-за слитого топлива и невозможности вовремя отступить. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"На окраине Гавриловки вооруженные формирования Украины некоторое время назад сформировали ударный кулак - танковый взвод для наката на наши позиции, но подвела жадность. Топливо с техники было слито и продано. В результате не только не смогли пойти в накат, но и вовремя отступить. В итоге вся группа вместе с техникой была уничтожена ударами ФАБ", - сказал Кимаковский.