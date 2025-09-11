Западная техника, в том числе танки Abrams, переданные Украине, ситуацию не спасают, указал заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Приход осени и изменение погоды с засушливой на дождливую окончательно поставили точку в любых планах украинской армии по наступлению. Такое мнение в комментарии ТАСС выразил депутат законодательного собрания Запорожской области, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Резкое изменение погоды, дожди явно ставят точку на любых фантазиях ВСУ о возможном наступлении, особенно на запорожском направлении. Украинская армия и в засуху не показывала результатов, а при условии, что дожди размоют грунт и появится грязь, у них нет вариантов наступления", - сказал депутат.

Он отметил, что западная техника, в том числе танки Abrams, переданные Украине, ситуацию не спасают.

"Хоть и в Европе говорят, что эти машины универсальны, по факту же для серьезного бездорожья они не предназначены. Как и остальная наземная техника, переданная Украине", - подчеркнул Сергей Юрченко.

Он добавил, что на текущий момент единственная правильная тактика для ВСУ - отступление или полная капитуляция.