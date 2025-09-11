В конце 1930-х годов многим стало очевидно, что война с гитлеровской Германией неизбежна. При этом Берлин смог создать мощные армию и авиацию, на вооружении которой находились современные и уже хорошо освоенные образцы боевых самолетов. В связи с этим перед авиационной промышленностью и ВВС руководство СССР поставило задачу: в кратчайшие сроки создать и внедрить новейшие типы боевых самолетов, которые бы ни в чем не уступали машинам вероятного противника.

Нужный стране истребитель

Задача была решена не сразу. Важным этапом стала замена истребителей И-16 и И-15 конструкции Николая Поликарпова, которые принесли заслуженную славу нашей стране как могучей авиационной державе в середине 30-х годов ХХ века, хорошо зарекомендовали себя в локальных конфликтах, но к тому времени устарели. Им на смену пришли новые И-200 (потом МиГ-1 и МиГ-3) Артема Микояна и Михаила Гуревича, И-26 (Як-1) Александра Яковлева, а также И-301 (ЛаГГ-3) Семена Лавочкина, Владимира Горбунова и Михаила Гудкова.

ЛаГГ-3 впервые взлетел 30 марта 1940 года и, по свидетельству инженера по испытаниям Израиля Рабкина, Лавочкин, который по своей квалификации и ответственности выделялся в конструкторском "триумвирате", волновался накануне больше других. Но в то же время он не сомневался в соответствии И-301 современным требованиям к самолетам этого класса.

Его уверенность основывалась на результатах многих исследований, проверок и заключений, проведенных на собственном и на смежных предприятиях, в научно-исследовательских организациях… Полтора года назад еще ничего не было — ни проекта самолета, ни того коллектива, который выполнил его в полном объеме, ни тех, кто по этому проекту строил самолет. Был только он со своими идеями и первыми прикидочными расчетами, эскизными набросками да неукротимым желанием создать нужный стране истребитель, который обладал бы высокими летными данными, мощным вооружением и был построен из новых, недефицитных материалов Израиль Рабкин

Несмотря на многочисленные замечания в ходе испытаний (провел военинженер Алексей Никашин), самолет И-301 с мощным вооружением (пушка, два крупнокалиберных и два обычных пулемета) признали удачным и перспективным, поскольку в нем "конструктивно разрешена задача создания цельнодеревянного самолета с применением упрочненной древесины". Металла остро не хватало, нельзя было рассчитывать на большую серию, тогда как дефицита дерева в стране, конечно, не было. Для небольших самолетов — одноместных истребителей — дерево могло конкурировать с металлом по весу, прочности, однако создать надежную, выверенную конструкцию было непросто, мотор был все же металлическим.

Истребитель ЛаГГ-3 © Mike1979 Russia/ CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Построить решили серию из 25–30 машин, а Лавочкин и оба соавтора работы были удостоены Сталинской премии I степени. В октябре — ноябре 1940 года, когда уверенность в успехе сомнений не вызывала, новый истребитель запустили уже в массовую серию на четырех авиазаводах, причем головным стал крупный завод №21 в Горьком.

К сожалению, с первых же дней эксплуатации начали выявляться все новые и новые недостатки машины — как производственного свойства, так и конструктивного. Указание Сталина увеличить дальность с 600 до 1 000 км потянуло ряд изменений, привело к существенному увеличению взлетного веса и снижению летных данных серийного самолета по сравнению с опытным. Так, максимальная скорость на высоте 5 км уменьшилась на 30–50 км/ч, а время набора этой высоты возросло — почти на минуту.

После начала войны истребители ЛаГГ-3 вступили в бой с врагом несколько позже, чем МиГи и Яки, поскольку направлялись первое время в части ПВО — защищали, в частности, небо Москвы и Ленинграда в борьбе с разведчиками и бомбардировщиками. Когда же встречи с неприятельскими истребителями стали происходить регулярно, то выяснилось: построенные из дерева ЛаГГи оказались тяжелыми в пилотировании, трудными для недостаточно подготовленного летного состава, не прощали ошибок пилотирования и заметно уступали по комплексу летно-тактических характеристик наиболее массовым немецким цельнометаллическим Bf 109F.

С одной стороны, полностью подтвердилась задумка Семена Лавочкина, что отсутствие дефицитных материалов в конструкции (ставка на дерево) не будет препятствовать массовой постройке. Так, хотя ЛаГГ-3 внедряли на шесть — девять месяцев позже, чем Як-1, первых построили 2 463 штук за 1941 год, вторых — лишь 1 397 экземпляров за 1940–1941 годы. С другой стороны, ни один из самолетов, запущенных в серию накануне войны, не пострадал столь сильно (в части ухудшения характеристик серийных машин, относительно опытной), как творение Лавочкина, Горбунова и Гудкова.

Новый мотор

Истребители Як-1 и их "младшие братья" истребители Як-7 (также уступали по комплексу летно-тактических данных немецкому Bf 109F) выглядели предпочтительнее машин "триумвирата" ("Яки" были на 300 кг легче). Так что 4 марта 1942 года правительство решило заменить на конвейере завода №21 самолет ЛаГГ-3 на Як-7 (аналогичное решение по заводу №153 в Новосибирске последовало еще 23 декабря 1941 года), а возглавляемое Лавочкиным ОКБ-21 направить в Тбилиси, на небольшой завод №31 — на "периферию".

Были основания, чтобы опустились руки, но только не у Лавочкина. Он предпринял попытку резко повысить характеристики серийной машины, установив мощный мотор М-82 воздушного охлаждения вместо М-105 жидкостного. ОКБ Лавочкина последним среди всех наших КБ начало такую работу, но первым ее успешно закончило. Большую роль сыграла помощь со стороны моторостроительного КБ Аркадия Швецова, направившего в Горький своего представителя Анатолия Валединского.

6 мая 1942 года закончила работу комиссия по испытаниям самолета, первоначально называемого ЛаГГ-3, с мотором М-82.

Учитывая сравнительно высокие летно-тактические данные самолета ЛаГГ-3 с М-82, налаженность серийного производства ЛаГГ-3, все детали которого используются для данного самолета, за исключением моторной рамы и капотов, а также наличие большого запаса моторов М-82, считаем целесообразным запустить ЛаГГ-3 с М-82 в серийное производство Из обращения командующего ВВС и наркома авиапромышленности к Иосифу Сталину

Решение состоялось, а истребитель, получивший наименование Ла-5, принял крещение в боях конца лета — осени 1942 года подо Ржевом и Сталинградом.

Немецкие авиационные специалисты также не стояли на месте: они создали и начали применять истребитель Bf 109G с увеличенной на 20–30 км/ч скоростью и повышенной вертикальной маневренностью. Наши конструкторы снова оказались в роли догоняющих. К тому же Лавочкину пришлось устранять "детские болезни", что в основном удалось сделать следующей весной. Признанием заслуг главного конструктора стало присвоение ему в июне 1943 года звания Героя Социалистического Труда.

Вершина поршневой авиации

Когда советские моторостроители разработали мотор М-82ФН с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, то его мощность оказалась выше на всех режимах, чем у карбюраторного М-82. Поскольку одновременно с установкой нового двигателя коллектив ОКБ Лавочкина реализовал многие рекомендации Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) по улучшению аэродинамики, то получился отличный для своего времени истребитель Ла-5ФН. По заслугам фронтовые летчики его оценили уже в конце лета 1943 года. По общему мнению, это был тогда лучший самолет для воздушного боя, превосходивший противостоящие Bf 109G и FW 190A на малых и средних высотах.

Лавочкин продолжил кропотливую и тщательную работу по улучшению своего детища, добившись дополнительного снижения аэродинамического сопротивления и уменьшения веса за счет замены деревянных лонжеронов крыла более легкими металлическими. Поэтому уже новый серийный истребитель Ла-7 при том же моторе М-82ФН развивал максимальную скорость 652 км/ч на высоте 6,1 км, а 5 км набирал за пять минут — большинство историков авиации считают его лучшим в своем классе для боя на малых и средних высотах.

При этом Семен Лавочкин оставался чрезвычайно скромным человеком, интеллигентом, никогда не повышавшим голоса на подчиненных. Свою генеральскую форму он надевал только в торжественных случаях или для фотосъемки.

Авиаконструкторы Александр Яковлев, Андрей Туполев, Семен Лавочкин и Артем Микоян © Николай Ситников/ ТАСС

Главный конструктор ОКБ-301 занимался внедрением передовых технологий, ратовал за увеличение поточных линий, тесно взаимодействовал с профильными институтами. Несколько итоговых цифр: шесть серийных заводов в 1941–1945 годах построили 6528 штук ЛаГГ-3, 10003 Ла-5 и 5905 Ла-7 (с учетом учебно-тренировочных модификаций) — это 37% всех советских истребителей, выпущенных в годы Великой Отечественной войны.

Истребитель Ла-9 справедливо считается вершиной отечественной поршневой авиации. В отличие от Ла-7, самолет имел цельнометаллическую конструкцию. Полный отказ от использования дерева привел к снижению массы, что позволило увеличить емкость топливных баков и установить четыре синхронных пушки вместо двух или трех. Его модификация — истребитель Ла-11 — предназначалась для сопровождения бомбардировщиков Ту-4, имея увеличенную до 2 535 км дальность полета и сокращенное до трех авиапушек НС-23 вооружение. Возросшая до семи часов продолжительность полета потребовала установить дополнительное пилотажное и навигационное оборудование. За шесть послевоенных лет (1946–1951 годы) было построено 1 882 экземпляров Ла-9 и 1182 Ла-11; последние использовались в частях ПВО, ВВС ВМФ, приняли они участие и в Корейской войне.

"Беркут" и "Анаконда"

Тем временем наступала эра реактивной авиации, и Лавочкин сумел верно определить перспективы. Он следил за всеми мировыми новациями при отработке машин с реактивными двигателями и ускорителями, первым поставил на реактивный истребитель стреловидное крыло, а 26 декабря 1948 года на экспериментальном самолете его конструкции Ла-176 летчик-испытатель Олег Соколовский, разогнав машину на пикировании, достиг скорости 1 105 км/ч на высоте 7,5 км, то есть превысил скорость звука первым в Советском Союзе.

Когда наши специалисты закупили в Британии современные турбореактивные двигатели "Нин" и "Дервент", это дало мощный толчок развитию отечественного двигателе- и самолетостроения, а ОКБ приступили к разработке под них истребителей. В частности, под руководством Лавочкина разработали самолет "174" с "Дервентом V", названным у нас РД-500. Преодолевая многочисленные сложности, связанные с новым и неизведанным, самолет довели до серийного производства. Он разгонялся до 1 026 км/ч на 3 км. Под обозначением Ла-15 машину выпускали авиационные заводы в Саратове.

Казалось, истребитель Ла-15 ждала долгая служба, но в мае 1949 года решение об унификации остановило их серийный выпуск в пользу МиГ-15. Всего построили 235 машин, а на вооружении ВВС и ПВО они находились в 1949–1954 годах.

Командой Лавочкина был разработан запущенный в серию в 1954 году первый в СССР беспилотник Ла-17. Он выпускался во многих модификациях до 1990-х годов. Машина, летая на небольшой высоте, была способна осуществлять фотосьемку.

Беспилотник Ла-17 © Владимир Зинин/ ТАСС

Гораздо менее известно, что Семен Лавочкин принимал активное участие в создании зенитных управляемых ракет (ЗУР), когда стало понятно, что появление реактивных самолетов значительно снизило эффективность зенитной артиллерии, даже использовавшей радиолокационные станции орудийной наводки. Перед разработчиками была поставлена задача построения системы ПВО, через которую не мог бы проникнуть ни один самолет или ракета. Зенитно-ракетная система из 22 радиолокационных станций дальнего обнаружения, 56 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), расположенных двумя кольцами вокруг Москвы, 7 технических баз и 14 командных пунктов управления ЗРК получила название С-25, или "Беркут". Она должна была обеспечить отражение массированных налетов на столицу при любых метеоусловиях и на больших высотах. "Беркут" защищал Москву около 30 лет. Признанием больших заслуг в создании ЗУР типа В-300 для С-25 стало присвоение в апреле 1956 года главному конструктору еще одного звания Героя Социалистического Труда.

Но заслуги Семена Лавочкина в разработке "Беркута" не ограничивались только созданием ЗУР. Он предложил разработать сверхзвуковой перехватчик с радиоуправляемыми ракетами (сначала без механизма самонаведения, потом и самонаводящиеся). Это стало бы авиационной компонентой системы — комплексом перехвата воздушного базирования Ла-250. Согласно техническому заданию, выданному в 1954 году на дальний всепогодный одноместный перехватчик с чисто ракетным вооружением, главным в нем должна была стать управляемая ракета класса "воздух — воздух", проектирование которой началось в ОКБ-301 еще в 1950 году под обозначением Г-300.

Истребитель-перехватчик Ла-250 © Марина Лысцева/ ТАСС

У Ла-250 были значительные размеры, которые обуславливались большой продолжительностью полета, и почти весь фюзеляж занимали топливные баки. Перехватчик, получивший обозначение "Анаконда", вооружили двумя крупными управляемыми ракетами К-15. Первый полет самолета состоялся 16 июля 1956 года. Было построено пять опытных Ла-250 и его модификации Ла-250А — они оказались последними самолетами для ОКБ-301.

Лавочкин, которого в 1956 году назначили генеральным конструктором по самолетостроению ОКБ-301, а в 1958 году избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР, был полон замыслов и планов. Однако реализовать их было не суждено. Он с детства не отличался крепким здоровьем, а напряженная работа, в том числе на полигонах в Сары-Шагане и Владимировке, где температура в тени доходила до +35–40 ℃, существенно подрывали его. 9 июня 1960 года у главного конструктора отказало сердце, он не дожил трех месяцев до 60-летия. Решением правительства ОКБ-301 получило новое наименование — Машиностроительный завод им. С.А. Лавочкина, известное сегодня как НПО Лавочкина.

Член Ассоциации историков Второй мировой войны, кандидат технических наук Дмитрий Хазанов