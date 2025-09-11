Военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Ровер сравнил действия российских военных в Херсонской области с операцией "Поток"

ГЕНИЧЕСК, 11 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" получили Орден Мужества за взятие под контроль малого железнодорожного Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС военнослужащий 18-й общевойсковой армии.

Это была одна из крупнейших операций на левобережье Херсонской области: в июле разведчики смогли взять мост под контроль, выбив оттуда противника, и водрузить там флаг, несмотря на попытки ВСУ атаковать дронами. По своей сути она сопоставима с операцией "Поток" в Курской области: в условиях ограниченного пространства с помощью смекалки военные достигли своей цели.

"К операции готовились, было все хорошо. Поход длился несколько дней, потому что путь сложный и длинный, под пристальным вниманием дронов врага, даже местами с минометным огнем. Приходилось там ночевать. Насчет нашей награды: честно сказать, я больше подумал о детях, о том, что у них будет гордость за своего отца", - сказал разведчик-снайпер с позывным Ровер, водрузивший триколор на мост. В беседе он также упомянул своего товарища, получившего награду посмертно. "Мы с Правдой флаг повесили. Царство ему Небесное", - добавил он.

Церемония награждения прошла в закрытом формате, чтобы обезопасить бойцов. После этого их направили в заслуженный отпуск, чтобы они смогли отдохнуть и с новыми силами продолжить выполнять свой долг.