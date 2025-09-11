Спасение проходило с помощью подводного аппарата "АС-40"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Тихоокеанский флот провел у берегов Камчатки учения по спасению аварийной подводной лодки с помощью подводного аппарата "АС-40", сообщает пресс-служба флота.

"Экипаж глубоководного спасательного аппарата "АС-40" Тихоокеанского флота провел учение в Авачинском заливе по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. В ходе тренировки "АС-40" был спущен на воду с борта спасательного судна "Игорь Белоусов", после чего экипаж глубоководного аппарата на специальном водолазном полигоне выполнил поиск стенд-макета, имитирующей лежащую на грунте подводную лодку на глубине около 60 метров", - говорится в сообщении.

Личный состав "АС-40" произвел осмотр условно аварийной подлодки, а затем выполнил стыковку с последующей вентиляцией отсеков условной субмарины. После проверки подачи напряжения и питания экипаж установил связь спасательного судна с подлодкой.