В пригороде Севастополя нашли более 60 боеприпасов в окопе времен войны

Орудие вывезут и утилизируют

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Взрывотехники Росгвардии обследовали более 60 снарядов и других опасных предметов времен Великой Отечественной войны, которые были найдены поисковиками при работах в пригороде Севастополя - предположительно, в засыпанном окопе, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

"Специалисты инженерно-технической группы ОМОН "Беркут-С" провели обследование неразорвавшихся боеприпасов в районе 7-го км Балаклавского шоссе, обнаруженных поисковиками отряда "Долг" во время проводимых поисковых работ в Севастополе. <…> Установили, что это 86-миллиметровые артиллерийские снаряды в количестве 60 штук, 82-миллиметровая минометная мина, фауст-патрон и граната М-24", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все найденные предметы датируются периодом Великой Отечественной войны. "Предварительно, боеприпасы остались в одном из окопов на позициях советских войск во время обороны города-героя в 1941 году", - отметили в ведомстве.

Добавляется, что в дальнейшем боеприпасы должны быть вывезены на полигон и утилизированы сотрудниками регионального ГУ МЧС.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Освободить Севастополь советским войскам удалось в мае 1944 года после нескольких дней тяжелейших боев. До сих пор в городе и его окрестностях регулярно находят снаряды и другие боеприпасы той поры.