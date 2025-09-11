Военные Центральной группировки ВС РФ ликвидировали свыше 520 украинских солдат

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 440 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 175 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - более 200, "Центр" - свыше 520, на направлении "Восток" - более 265 и "Днепр" - до 50 военнослужащих соответственно.

В ведомстве также отметили, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Садки, Юнаковка и Могрица Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дергачи и Меловое Харьковской области. Противник потерял танк, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Изюмское Харьковской области, Красный Лиман и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили 2 боевые бронированные машины, 25 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и 3 орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Бересток, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял бронеавтомобиль HMMWV производства США, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Родинское, Муравка, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили танк Leopard производства ФРГ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоное Запорожской области, Ивановка, Вербовое, Калиновское и Вишневое Днепропетровской области. ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили бронетранспортер и 10 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.