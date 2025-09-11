Уничтожены склады и пункты дислокации противника в 147 районах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили многофункциональную радиолокационную станцию RADA израильского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в сообщении.