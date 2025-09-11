МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили 3 авиационные бомбы, 4 снаряда РСЗО HIMARS, ракету большой дальности "Нептун" и 166 беспилотников самолетного типа ВСУ за минувшие сутки.
Об этом сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 166 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.