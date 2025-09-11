Сальдо: дроны ВС РФ контролируют трассу Херсон - Николаев

Это усложняет для противника военную логистику, отметил губернатор региона

ГЕНИЧЕСК, 11 сентября. /ТАСС/. Передвижение ВСУ по дороге из Херсона в Николаев заблокировано, трасса находится под огневым контролем ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Прямая дорога на Николаев из Херсона для ВСУ полностью недоступна - над ней в постоянном режиме кружат наши дроны. Это усложняет для противника военную логистику - перевозить личный состав и военные грузы ему приходится обходным путем через Снигиревку", - сказал он.

Сальдо также отметил, что это увеличивает время реакции ВСУ на изменения оперативной обстановки, заставляет тратить больше ресурсов и в целом уменьшает боевую эффективность. "Все по военной науке: наши шаг за шагом ослабляют противника, последовательно создают условия для нанесения ему решительного поражения", - добавил он.