В Минобороны отметили, что уничтожив антенну управления, российские бойцы лишили ВСУ "глаз в небе"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Операторы беспилотников Южной группировки уничтожили антенну управления беспилотниками и замаскированную станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на краматорско-дружсковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили с помощью ударных FPV-дронов антенну управления беспилотных летательных аппаратов и замаскированную станцию радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что уничтожив антенну управления, российские бойцы лишили ВСУ "глаз в небе". Также операторы FPV-дронов прямым попаданием уничтожили станцию РЭБ, замаскированную в одной из лесополос.