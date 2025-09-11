Кимаковский: освобождением Сосновки ВС РФ усиливают охват ВСУ в Великомихайловке

Удерживающая там оборону в группировка ВСУ является достаточно крупной, отметил советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Освобождение села Сосновка в Днепропетровской области позволяет российским войскам усилить охват украинской группировки в населенном пункте Великомихайловка, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Освобождение Сосновки открывает перед нашими штурмовыми подразделениями новые возможности, в частности, позволяет глубже охватить группировку противника, которая находится в Великомихайловке", - сказал Кимаковский.

Он добавил, что удерживающая оборону в Великомихайловке группировка ВСУ является достаточно крупной.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области.