Возросла огневая мощь артиллерии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Танковые подразделения воссозданы в составе Росгвардии, а также возросла огневая мощь артиллерии. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

"За счет расширения линейки применяемого войсками "тяжелого" вооружения в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения, а также существенно возросла огневая мощь артиллерии", - процитировали Золотова в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что в Рязанской области состоялись масштабные учения по боевому применению группировки войск Росгвардии, за которыми наблюдал глава ведомства.

Он отметил, что характер ведения боевых действий в современных условиях свидетельствует о необходимости постоянного совершенствования способов применения сил и средств, внедрения передового опыта в систему подготовки войск. Также Золотов отметил, что за время СВО войска национальной гвардии претерпели качественные изменения, способствовавшие повышению их боевого потенциала, укреплению системы управления и всестороннего обеспечения, а также появлению новых специальностей и компетенций у личного состава.

"К участию в специальной военной операции привлекались все артиллерийские подразделения и части ведомства, в ходе которой ими выполнено более 60 тысяч огневых и тактических задач", - сказал он. Кроме того, Золотов отметил, что за последние два года в Росгвардии реализован значительный комплекс мероприятий по развитию артиллерии войск. "Впервые на вооружение приняты танковые и противотанковые пушки, самоходные артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня", - добавил он.

Также глава Росгвардии отметил высокий профессионализм руководства органов управления и мастерство участников специальный учений, поблагодарил командиров и личный состав за службу.