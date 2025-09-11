Военный эксперт назвал это "неплохим результатом" для формирования буферной зоны

ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Освободив населенный пункт Сосновка Днепропетровской области, российские бойцы вклинились в оборону Вооруженных сил Украины на 10 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Расстояние от Донецкой Народной Республики до населенного пункта Сосновка составляет порядка 10 км. Это уже неплохой результат [для формирования буферной зоны], но его нужно развивать", - сказал он.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что взятие Сосновки Днепропетровской области позволяет формировать буферную зону на стыке с Донецкой Народной Республикой. Об освобождении Сосновки бойцами "Востока" в Минобороны РФ сообщили 11 сентября.