Он является выходцем из плачевной 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которая массово сдавалась в плен в Мариуполе в 2022 году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Подполковник Сейдамет Османов, ранее служивший в 36-й бригаде морской пехоты, сдававшейся в плен в Мариуполе, назначен новым командиром 115-й бригады ВСУ взамен предыдущего, снятого из-за потерь. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"По нашим данным, заменит [Дениса] Билыка во главе остатков 115-й бригады подполковник Османов Сейдамет Османович, выходец из плачевной 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которая массово сдавалась в плен в Мариуполе в 2022 году, с того момента в принципе переставшая существовать", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что командира 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ отстранили от службы из-за высоких потерь и обвала фронта на рубеже Боровская Андреевка - Зеленый Гай.