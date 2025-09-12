Техника противника подорвалась на мине, а после была добита FPV-дронами

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие инженерных подразделений и операторы FPV-дронов группировки войск "Южная" сорвали попытку ротации формирований ВСУ на краматорско-дружковском направлении проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Противник, воспользовавшись темным временем суток, попытался осуществить доставку живой силы на боевой бронированной машине и пикапе. По пути следования техника ВСУ сначала подорвалась на минах, установленных российскими военнослужащими, а после была уничтожена FPV-дронами Южной группировки войск", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали о том, что российские военные при помощи ударных беспилотников на оптоволокне поразили замаскированную в лесополосе боевую машину пехоты БМП-2 ВСУ.