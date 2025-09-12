Позиции противника были обнаружены операторами БПЛА и уничтожены самоходными гаубицами 2С3 "Акация"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Расчеты самоходных гаубиц 2С3 "Акация" Восточной группировки войск уничтожили позиции ВСУ в лесополосе в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения разведки операторы БПЛА группировки войск "Восток" вскрыли опорный пункт противника в Днепропетровской области.

По переданным координатам расчеты самоходных гаубиц 2С3 "Акация" нанесли огневой удар, уничтожив личный состав, блиндажи и огневые точки ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве также предоставили кадры объективного контроля с разведывательного беспилотника.