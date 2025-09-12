БПЛА "Днепра" уничтожили 11 украинских гексакоптеров на Херсонщине за месяц

Большинство дронов сбили воздушным тараном

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" за месяц уничтожили 11 украинских тяжелых дронов в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет подразделения БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожил за прошедший месяц 11 тяжелых дронов в Херсонской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что большинство гексакоптеров сбили воздушным тараном, несколько были сопровождены операторами и уничтожены сбросами боеприпасов.

"Надо ее (дрон "Баба-яга" - прим. ТАСС) побыстрее сбить, чтобы она не успела сделать сбросы по нашим ребятам, поэтому каждая секунда на счету. Когда мы сбиваем, это, конечно, восторг, весь расчет радуется", - рассказал оператор с позывным Астра.